أول تعليق لصلاح بعد تتويجه بجائزة “ستاندرد تشارترد”

2021/05/26 | 15:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعرب النجم المصري محمد صلاح عن سعادته بعد تتويجه بجائزة “ستاندرد تشارترد” لأفضل لاعب في ليفربول في الموسم المنصرم 2020-2021.وقال الفرعون المصري لموقع ليفربول: “أنا سعيد بحصولي على هذه الجائزة، خاصة وأنها بتصويت الجماهير، ولكن الأهم بالنسبة لي كان الفوز في المباريات الأخيرة والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا”.وتابع: “أعتقد أنني قدمت […]

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