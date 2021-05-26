انفجار في مجمع للبتروكيماويات جنوبي إيران

2021/05/26 | 15:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شخص وأصيب اثنان بجروح في انفجار خط لنقل الأوكسجين إلى مصنع للبتروكيماويات في منطقة عسلويه بجنوب إيران، وفق ما أفادت وكالة "إسنا" للأنباء، الأربعاء.

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