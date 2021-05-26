نائب عن احداث التحرير: هؤلاء من اوقعوا بين المحتجين والأمن

2021/05/26 | 15:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رجح النائب عباس صروط، الاربعاء، وجود مندسين داخل التظاهرات قاموا بالايقاع بين المحتجين وقوات الامن، فيما أكد حاجة الحكومة الى قوات مدربة على التعامل مع الاحتجاجات.

وقال صروط في حديث لـNRT عربية، اليوم (26 ايار 2021)، ان "المظاهرات حق دستوري للشعب، والحكومة والمرجعية أكدتا على ضرورة حماية المتظاهرين"، مرجحا "وجود مندسين داخل التظاهرات تعرضوا لقوات الامن والمتظاهرين، ما احدث صدام عنيفا بين الاخيرين"،

وأكد وجود "دعايات حكومية للكشف عن قتلة الناشطين خلال الفترة المقبلة"، مشيرا الى ان "لدى الحكومة نتائج تحقيقة بذات الشأن"، فيما شدد على ان "القوات الامنية لا تقدم على قتل ابناء الشعب".

وأوضح انه "ليس لدى العراق قوات مختصة بالتعامل مع التظاهرات حتى في اجهزة النظام السابق كان هناك قوات للقمع وليس للتعامل مثل هذه الحالات".

واشار الى ان جلسة البرلمان المقبلة ستتناول التظاهرات الاخيرة واسباب وقوع الصدامات بين المتظاهرين والقوات الامنية"، مرجحا ان "يكون هناك تحقيقا في ذات الموضوع".

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