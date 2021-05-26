اغلاق المنطقة الخضراء في بغداد والسفارة الامريكية تتخذ اجراءات احترازية (صورة)

2021/05/26 | 15:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر أمني، الاربعاء، بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد دون معرفة التفاصيل.

وقال المصدر لـNRT عربية (26 ايار 2021)، إن "القوات الامنية أغلقت مداخل المنطقة الخضراء، وتسمح بدخول من يحملون الباجات فقط."

واضاف المصدر ان "الغلق تسبب بأتخاذ السفارة الاميريكية اجراءات احترازية من خلال صافرات الانذار واجهزة متابعة الصواريخ تحسباً من الاستهدافات الصاروخية."

الى ذلك افاد مصدر مطلع، الاربعاء، باعتقال "قاسم مصلح" قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي على يد قوة امنية خاصة.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية (26 ايار 2021)، ان "قوة امنية كبيرة قامت باعتقال (قاسم مصلح) قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي".

واضاف المصدر ان "خطوة الاعتقال جاءت على خلفية تهم بالفساد المالي والاداري، فضلا عن تورطه بمخالفات اخرى".

واشارت المعلومات الى ان القوة التي قامت باعتقال (مصلح) كانت بقيادة رئيس لجنة الفساد احمد ابو رغيف، دون ان يتسنى لـ NRT التاكد من صحة هذا الامر حتى اللحظة.

وفي وقت لاحق، اظهرت وثائق صادرة عن قيادة العمليات المشتركة، مذكرة قبض صادرة بحق قاسم الخفاجي المنتسب في هيئة الحشد على خلفية تهم وفق المادة 4 ارهاب.

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