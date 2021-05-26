2021/05/26 | 15:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد

قال مصدر أمني في بغداد، الأربعاء، إنّ قوة أمنية عراقية اعتقلت قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر المصدر، أنّ "قوة من الاستخبارات اعتقلت مصلح، صباح اليوم".

وأكّد بيان لخلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، اعتقال مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، دون الإشارة إلى اسم المعتقل.

بالتزامن، شهدت العاصمة بغداد إجراءات أمنية مشددة خاصة حول المنطقة الخضراء ومداخلها.

واطلع "ناس"، على مذكرة اعتقال صادرة بحق مصلح في 21 آيار 2021، فيما أشارت أخرى "سرية وفورية" صادرة من قيادة العمليات المشتركة إلى أمر تنفيذ الاعتقال اليوم 26 آيار، تتضمن مذكرة اعتقال صادرة من مجلس القضاء الأعلى بحق "قاسم محمود كريم مصلح الخفاجي"، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة تنفيذ أمر اعتقال قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار قاسم مصلح..) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة تنفيذ أمر اعتقال قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار قاسم مصلح..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).