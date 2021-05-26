وزير الدفاع من ذي قار: لن نقبل بالاعتداء على المتظاهرين مهما كلَّف الأمر

2021/05/26 | 15:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار – واع – زهراء صباح

أعلن وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الأربعاء، عن هدف زيارته إلى محافظة ذي قار، فيما وجَّه القادة والمراتب العسكرية باحتواء المتظاهرين وعدم الاعتداء عليهم.

وقال عناد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هدف زيارتي إلى محافظة ذي قار هو لتفقُّد القطعات الموجودة بالمحافظة والاطلاع على الخطط المعدَّة مسبقاً لمجابهة أيّ تهديد"، مبيناً أن "محافظة ذي قار لا يوجد فيها داعش، وانما تظاهرات مطلبية حسب القانون".

وأكد عناد، أنه "تمَّت توصية جميع المنتسبين والقادة والضباط والمراتب باحتواء التظاهرات والمتظاهرين وعدم الإساءة إليهم تحت أيّ ظرف"، مشدداً بقوله: "إننا لن نقبل بالاعتداء على المتظاهرين مهما كلَّف الأمر.

وتابع: "زرتُ مقرَّ محافظة ذي قار وبحثتُ مع المحافظ عدداً من الأمور"، موضحاً أنه "من ضمن صلاحيّاتي كوزير دفاع لن أُقصِّر في تلبية بعض الأمور التي طلبها مني المحافظ".

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