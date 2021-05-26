مجلس وزراء كوردستان يصوّت على قرار إعادة تنظيم الواردات العامة ومشروعي قانونيين

2021/05/26 | 15:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.وذكر بيان عن المجلس أن “الجزء الأول من الاجتماع، شهد اجراء مناقشة بشأن آلية تنفيذ المادة الخامسة من قانون الإصلاح رقم (2) لسنة 2021 والمتعلقة بإعادة تنظيم المخصصات على ضوء القوانين النافذة، وبالشكل الذي يضمن توزيعها على مستحقيها مع مراعاة العدالة في صرفها بموجب القوانين المعمول بها”.واضاف “خُصصت الفقرة الثانية في جدول الأعمال، لعرضٍ حول الإيرادات المحلية في الاقليم ودور الوزارات المعنية في تعظيم الإيرادات وتنويع مصادرها وإعادة تنظيمها بشكل يخدم المصلحة العامة، كما تم إجراء مراجعة حول رسوم الخدمات”.وبين ان “مجلس الوزراء صوت بعد ذلك على مسوَّدتي مشروعي قانون (تعديل قانون وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان) لتشكيل مديرية عامة في وزارة المالية والاقتصاد لتنظيم قطاع التأمين في الاقليم ومراقبة شركات القطاع الخاص في مجال أنشطة التأمين بالإقليم ومتابعتها، وكذلك قانون (إنتاج واستيراد البذور والشتلات وتسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية)، والذي يهدف بشكل رئيسي لتنظيم وتشجيع القطاع الخاص على إنتاج البذور والشتلات وتنظيم استيرادها بإشراف وزارة الزراعة والموارد المائية”.

التالي

منذ 3 ساعات

وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد السفير الروسي الجديد لدى بغداد

منذ 6 ساعات

حقيقة اتفاق بعض الكتل السياسية على مقاطعة الانتخابات

منذ 6 ساعات

حقوق الإنسان غير متفائلة بالتحقيقات التي تديرها القوات الأمنية

منذ 16 ساعة

صالح: الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين حق لا يسقط

منذ 16 ساعة

الكاظمي يصدر أوامر مشددة بحماية التظاهرات ومنع استخدام الرصاص الحي

منذ 20 ساعة

حقوق الإنسان تعلن سقوط قتيل وجرحى خلال احداث التحرير

منذ 22 ساعة

مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي

منذ 22 ساعة

نقل 100 عائلة من مخيم الهول الى الجدعة

منذ يوم واحد

وزير الخارجيّة يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد السفير التركي الجديد لدى بغداد

منذ يوم واحد

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً فرنسياً

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس وزراء كوردستان يصوّت على قرار إعادة تنظيم الواردات العامة ومشروعي قانونيين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس وزراء كوردستان يصوّت على قرار إعادة تنظيم الواردات العامة ومشروعي قانونيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).