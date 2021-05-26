وزارة الكهرباء العراقية تعلن تأمين رواتب 5 أشهر

2021/05/26 | 15:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأربعاء، إنها لازالت ساعية باجتهاد لتأمين جميع حقوق ومستحقات منتسبيها من العقود والأجور الواجبة الدفع عن عام 2021.وكشفت الوزارة، في بيان لها، أنه سيتم يوم غد الخميس تأمين رواتب أول 5 أشهر من عام 2021، …

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