اغلاق مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد

2021/05/26 | 15:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بان الأجهزة الأمنية أغلقت مداخل المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، وسط العاصمة بغداد.وقال المصدر، إن “الأجهزة الأمنية أغلقت مداخل المنطقة الخضراء، وسط العاصمة، وجعت الدخول مقتصرا على الباجات الأمنية”.والمنطقة الخضراء، هي منطقة شديدة التحصين تمتد على مساحة 10 كيلومترات، وهي مقر الدولة من حكومة والجيش، إلى جانب […]

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