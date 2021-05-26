فصيلان مسلحان يعلنان 'النفير العام' لمواجهة الكاظمي داخل المنطقة الخضراء

2021/05/26 | 15:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت فصائل مسلحة، الاربعاء، النفير العام وذلك عقب اعتقال القوات الامنية لـ "قاسم الخفاجي" قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي.

ونشرت وسائل اعلام مقربة من الفصائل، معلومات تابعها NRT عربية (26 ايار 2021)، تفيد بان "كتائب (ابا الفضل العباس) وجماعة (اصحاب الكهف) قد اعلنتا النفير العام".

واشارت تلك الوسائل الى ان "الفصائل المسلحة استنفرت قواتها واصبحت مستعدة لمواجهة الكاظمي واتباعه داخل المنطقة الخضراء".

وافاد مصدر أمني، اليوم، بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد دون معرفة التفاصيل.

وقال المصدر لـNRT عربية، إن "القوات الامنية أغلقت مداخل المنطقة الخضراء، وتسمح بدخول من يحملون الباجات فقط."

واضاف المصدر ان "الغلق تسبب بأتخاذ السفارة الاميريكية اجراءات احترازية من خلال صافرات الانذار واجهزة متابعة الصواريخ تحسباً من الاستهدافات الصاروخية."

واعتقلت قوة امنية، اليوم الاربعاء، قاسم الخفاجي قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي.

وقال مصدر لـ NRT عربية، ان "قوة امنية كبيرة قامت باعتقال (قاسم مصلح) قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي".

واضاف المصدر ان "خطوة الاعتقال جاءت على خلفية تهم بالفساد المالي والاداري، فضلا عن تورطه بمخالفات اخرى".

واشارت المعلومات الى ان القوة التي قامت باعتقال (مصلح) كانت بقيادة رئيس لجنة الفساد احمد ابو رغيف، دون ان يتسنى لـ NRT التاكد من صحة هذا الامر حتى اللحظة.

وفي وقت لاحق، اظهرت وثائق صادرة عن قيادة العمليات المشتركة، مذكرة قبض صادرة بحق قاسم الخفاجي المنتسب في هيئة الحشد على خلفية تهم وفق المادة 4 ارهاب.

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