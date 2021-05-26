مكان وزمان تظاهرة الجالية العراقية في الولايات المتحدة لمساندة حراك ’مَن قتلني’

2021/05/26 | 15:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الجالية العراقية في الولايات المتحدة، الأربعاء، مكان وزمان انطلاق التظاهرة المساندة لحراك "من قتلني".

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وذكرت الجالية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 آيار 2021)، " ستكون هناك وقفة يوم الأحد المصادف 30 آيار 2021 من الساعة 12 إلى الساعة 3 بعد الظهر في لافاييت بارك قرب البيت الابيض نصرة للمظاهرات واخواننا في بغداد وباقي المحافظات"، مؤكدة على "رفع العلم العراقي الرسمي فقط".

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