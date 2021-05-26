وزارة العمل تبدي استعدادها للمشاركة في المؤتمر الخاص لمنظمات المجتمع المدني

2021/05/26 | 15:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الأربعاء، استعداد الوزارة للمشاركة في المؤتمر الخاص لمنظمات المجتمع المدني المقرر عقده الأسبوع المقبل، مؤكداً حاجة الوزارة لدعم وإسناد أكثر من جميع المنظمات.

وقال الركابي في بيان صدر بعد لقائه وفداً من منظمات المجتمع المدني، وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوزارة لديها عمل مشترك مع منظمات المجتمع المدني وهي على تواصل مباشر معها من خلال قسم المنظمات في الوزارة"، مبيّناً أن "هناك نشاطات اجتماعية كثيرة نُفِّذت بالتعاون مع تلك المنظمات".

وأضاف أن "الوزارة على استعداد للمشاركة في المؤتمر الخاص بعمل منظمات المجتمع المدني الذي سيعقد الأسبوع المقبل نظراً لأن لديها رؤية عمل مشتركة مع تلك المنظمات"، لافتاً إلى أن "الوزارة برغم الإمكانات المحدودة تمكَّنت من تفعيل الكثير من الملفات التي كانت مهملة من ضمنها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي والخدمات الأخرى المتعلقة بالقروض والحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة".

وأكد الركابي "حاجة الوزارة لدعم وإسناد أكثر من جميع المنظمات والجهات سواء الحكومية أم الدولية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية".

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