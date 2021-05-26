2021/05/26 | 15:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، ضبط هدر في المال العام بأكثر من (38) مليون دينار في منفذ ميناء ام قصر الاوسط.وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ تضبط هدراً بأكثر من 38 مليون دينار بميناء ام قصر المركز الخبري الوطني.

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