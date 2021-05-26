إحباط محاولة “غير قانونية” لإدخال أدوية تستخدم في علاج كورونا إلى العراق

2021/05/26 | 15:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن قيامها بإحباط محاولة لإدخال شحنة أدوية لعلاج مرضى فايروس كورونا، خلافاً للقانون في مطار البصرة الدولي.وقالت الهيئة في بيان إن “ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة تمكَّنت من ضبط شحنة أدوية تابعة لإحدى الشركات الأهليَّة في المطار الدولي بالمدينة”، مبينةً أن “الأدوية، التي تم ضبطها والمخصصة لعلاج مرضى […]

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