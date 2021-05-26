قتيل و3 مصابين جراء انفجار بخط نقل أكسجين غربي إيران

2021/05/26 | 16:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صرح مسؤول إيراني بأن شخصاً لقي حتفه وأصيب ثلاثة آخرون، جراء انفجار بخط لنقل الأكسجين لمصنعين للبتروكيماويات جنوب غربي إيران.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، عن عبد النبي يوسفي حاكم منطقة عسلوية الواقعة بمحافظة بوشهر جنوب غرب إيران القول، إن انفجاراً وقع في خط نقل الأوكسجين إلى مصنعين للبتروكيماويات تسبب في مقتل شخص وإصابة ثلاثة بجروح.

وأعلن يوسفي تشكيل فريق عمل فني للطوارئ للتحقيق في أسباب الحادث.

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