 النزاهة تحبط محاولة لإدخال أدويةٍ لعلاج فيروس كورونا خلافاً للقانون

2021/05/26 | 16:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن قيامها بإحباط محاولةٍ لإدخال شحنة أدويةٍ لعلاج مرضى ڨايروس كورونا، خلافاً للقانون في مطار البصرة الدولي.

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت أن ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة تمكَّنت من ضبط شحنة أدويةٍ تابعةٍ لإحدى الشركات الأهليَّة في المطار الدولي بالمدينة، مبينةً أن الأدوية، التي تم ضبطها والمخصصة لعلاج مرضى ڨايروس كورونا، هي من نوع(Remidsiver) بنغلاديشي المنشأ تتكون من (7) صناديق تحتوي قرابة (2500) امبولة.

وأضافت الدائرة أن الأدوية المضبوطة بدون شهادة منشأ أو إجازة استيراد، فضلاً عن عدم حصولها على موافقة وزارة الصحَّة، لافتة إلى وجود محاولاتٍ وضغوطاتٍ؛ لتهريبها وإدخالها إلى البلد دون تنظيم معاملةٍ گمرگيَّةٍ.

الدائرة أوضحت أنَّه تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على السيد قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة

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