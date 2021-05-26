فرانس برس: الجهات المختصة جمعت معلومات تثبت وقوف مصلح وراء استهداف ناشطين

2021/05/26 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وكالة فرانس برس إن اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، تعد خطوة غير مسبوقة وتأتي غداة تظاهرة في بغداد انتهت بمقتل متظاهرَين وتثير مخاوف من توتر.

ونقلت فرانس برس عن مصادر امنية تأكيدها ان إلقاء القبض على مصلح جاء بتهمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني الذي أردي برصاص مسلّحين أمام منزله، وناشط آخر هو فاهم الطائي من كربلاء أيضاً.

وأشارت المصادر ذاتها الى ان توقيف مصلح أدى الى اغلاق المنطقة الخضراء بالكامل بسبب تهديدات من فصائل مسلحة احتجاجاً على عملية الاعتقال..



مؤكدة ان الجهات المختصة جمعت معلومات تثبت وقوف مصلح وراء العمليات الجنائية التي استهدفت ناشطين.

وذكرت المصادر، أن الجهة المنفذة لعملية التوقيف هي لجنة مكافحة الفساد في وكالة الاستخبارات ومهمتها توقيف مسؤولين كبار متورطين في قضايا فساد..



مؤكدة وجودتوتر تحسباً لتصعيد أو ردة فعل من قبل تلك الفصائل التي تحاول الضغط للإفراج عن مصلح.

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