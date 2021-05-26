عبد الستار: منظمات دولية باشرت بتأهيل سجون إصلاحية الأحداث في الموصل وبغداد

2021/05/26 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى وزير العدل سالار عبد الستار وجود أية حالات تعذيب بين نزلاء السجون العراقية، ووصف الأخبار التي تتداول هذا الأمر بالأكاذيب التي لا صحة لها.

وأكد عبد الستار، في تصريحات صحفية، وجود تعاون مع منظمات دولية لتأهيل سجون الأحداث في بغداد ونينوى، فيما أشار إلى عدم صحة انتشار وباء كورونا بين النزلاء، ولفت إلى أن وزارته هي جهة إيداعية وليست تحقيقية.

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