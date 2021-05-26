كتائب سيد الشهداء: اعتقال مصلح كان قراراً حكومياً مستعجلاً

2021/05/26 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في غضون ذلك، علقت كتائب سيد الشهداء، أحد أبرز الفصائل المسلحة العراقية، على عملية اعتقال قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار قاسم مصلح من قبل قوة أمنية خاصة في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الكتائب كاظم الفرطوسي، في تصريحات صحفية، إن اعتقال شخصية عسكرية كبيرة في الحشد الشعبي، كان قراراً حكومياً مستعجلاً، مبيناً أن هناك جهات مختصة داخل هيئة الحشد الشعبي يمكنها تنفيذ أمر الاعتقال والاستقدام بحق عناصر او قيادات الحشد.

وذكرت مصادر أن قوة أمنية اعتقلت مصلح في منطقة الدورة جنوبي بغداد واقتادته إلى مركز أمني.

وبحسب المصادر فإن سبب الاعتقال يرجع إلى وجود ملفات بحق مصلح تتعلق بالمال العام، وكذلك وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

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