2021/05/26 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

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هيأة المنافذ الحدودية :ضبط هدر بالمال العام بأكثر من (38) مليون دينار في منفذ ميناء ام قصر الاوسط

استنادا للمعلومات الواردة من قسم المراقبة في مقر هيأة المنافذ الحدودية، تمكن على إثرها منفذ ميناء ام قصر الأوسط ، من إيقاف هدر بالمال العام بقيمة (38 مليون و 148 الف) دينار عراقي نتيجة التلاعب بالرسوم الكمركية والضريبية لمعاملات (قوة محرك) باستيراد (12) عجلة نوع قلاب بعد إعادة معاملاتها الكمركية إلى المركز الكمركي والمنجزة من قبلهم لإعادة حساباتهم وتبين صحة التلاعب بعد إعادة الترسيم. إذ تعمل هيأة المنافذ الحدودية بكل مفاصلها الرقابية والتدقيقية على مراجعة كافة الإجراءات الكمركية لبيان عدم مخالفتها للضوابط والتعليمات والحفاظ على المال العام.

إعلام هيأة المنافذ الحدودية26 آيار 2021

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