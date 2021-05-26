2021/05/26 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

ناقشت حكومة إقليم كردستان خلال اجتماعها الدوري الأسبوعي، آلية تنفيذ المادة الخامسة من قانون الإصلاح رقم (2) لسنة 2021 والمتعلقة بإعادة تنظيم المخصصات على ضوء القوانين النافذة، وبالشكل الذي يضمن توزيعها على مستحقيها مع مراعاة العدالة في صرفها بموجب القوانين المعمول بها.

وقالت حكومة الاقليم في بيان لها حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه إن "جدول أعمال الاجتماع تضمن أيضاً عرض حول الإيرادات المحلية في الاقليم ودور الوزارات المعنية في تعظيمها وتنويع مصادرها وإعادة تنظيمها بشكل يخدم المصلحة العامة".

وأضاف، أن "مجلس وزراء الإقليم صوت أيضاً على مسودة قانون "تعديل قانون وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان لتشكيل مديرية عامة في وزارة المالية والاقتصاد لتنظيم قطاع التأمين في الاقليم ومراقبة شركات القطاع الخاص في مجال أنشطة التأمين بالإقليم".

وأشار البيان إلى أن "المجلس صوت على قانون إنتاج واستيراد البذور والشتلات وتسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية، الذي يهدف بشكل رئيسي لتنظيم وتشجيع القطاع الخاص على إنتاج البذور والشتلات وتنظيم استيرادها بإشراف وزارة الزراعة والموارد المائية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التصويت على قرار إعادة تنظيم الواردات العامة ومشروعي قانونيين في كردستان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التصويت على قرار إعادة تنظيم الواردات العامة ومشروعي قانونيين في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).