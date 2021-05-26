2021/05/26 | 16:05 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفارة الأميركية تعرب عن "انزعاجها الشديد" إزاء الأحداث التي رافقت تظاهرات الأمس ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/26 | 16:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الأميركية تعرب عن "انزعاجها الشديد" إزاء الأحداث التي رافقت تظاهرات الأمس ببغداد) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الأميركية تعرب عن "انزعاجها الشديد" إزاء الأحداث التي رافقت تظاهرات الأمس ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).