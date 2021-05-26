2021/05/26 | 16:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص /المركز الخبري الوطني وضح المتحدث باسم تحالف الفتح، النائب أحمد الأسدي، تفاصيل اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح.وقال الاسدي في تصريح خص به “المركز الخبري الوطني” بشأن الاعتقال: “حقيقة ما يجري هو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأسدي يكشف تفاصيل اعتقال مصلح: التنفيذ بطريقة خاطئة المركز الخبري الوطني.

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