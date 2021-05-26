إدموند هوسرل Husserl : معنى الوعي (حسب الفينومينولوجيا) - محمد الهلالي

2021/05/26 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الهلالي الوعي هو المدخل لبلوغ حقيقة الأشياء.



يحلل هوسرل الوعي في كتابه (Idées --dir--ectrices pour une phénoménologie pure et une philosophie phénoménologique) وهو الكتاب الذي ترجمه أبو يعرب المرزوقي تحت عنوان "أفكار ممهدة لعلم الظاهريات الخالص وللفلسفة الظاهراتية".



يهدف المذهب الفينومينولوجي إلى التخلص من الموقف الطبيعي في مجال المعرفة والذي يرتكز على مطابقة التمثلات لماهية الأشياء (أي يعتبر أن التمثل عن ا ......





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