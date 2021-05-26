اقليم كوردستان يسجل 655 اصابة جديدة بكورونا

2021/05/26 | 16:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاربعاء، عن تسجيل 655 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم " 455"، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1 ـ الفحوصات ( 9311 فحوصات جديدة)

• (2827) اربيل

• (2672) السليمانية

• (٣١١٦) دهوك

• (159) حلبجة

• (412) كرميان

• (125) رابرين

2.



الاصابات: (655 اصابات جديدة)

• (105) اربيل

• (277) السليمانية

• (215) دهوك

• (4) حلبجة

• (41) كرميان

• (13) رابرين

3.



الشفاء: (855 حالات شفاء جديدة)

• (244) اربيل

• (212) السليمانية

• (326) دهوك

• (13) حلبجة

• (52) كرميان

• (8) رابرين

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4.



الوفيات: (10 حالات وفاة)

• (4) اربيل

• (2) السليمانية

• (2) دهوك

• (0) حلبجة

• (2) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاية حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

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