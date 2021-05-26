2021/05/26 | 16:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إنها “سجلت 4918 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 3249 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع ملحوظ بإصابات كورونا المركز الخبري الوطني.

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