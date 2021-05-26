2021/05/26 | 16:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت معركة جديدة في غزة وأعلنت أغلب وسائل الإعلام العربية ومواقع التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب الإسلامية هزيمة إسرائيل، واستعانت لتأكيد ادعاءات النصر هذه ببعض ما نشرته الصحافة الإسرائيلية المعارضة لنتانياهو من انتقادات واستخدمتها كدليل على اعتراف الإسرائيليين أنفسهم بالهزيمة، ونتيجة حاجة الشعوب العربية لأي نصر دون التدقيق في حقيقته، فقد عمّت الاحتفالات الضفة وغزة وتجمعات فلسطينية أخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأهداف الخفيّة وراء الادعاء بنصر إلهي مزعوم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأهداف الخفيّة وراء الادعاء بنصر إلهي مزعوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).