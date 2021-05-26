اغلاق المنطقة الخضراء على خلفية اعتقال قائد في الحشد الشعبي

2021/05/26 | 16:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت المنطقة الخضراء وسط بغداد، يوم الاربعاء، انتشارا امنيا كثيفا عقب اعتقال قاسم مصلح قائد الحشد الشعبي في محافظة الانبار.

وافاد مصدر مطلع لـPUKmedia: ان القوات الامنية اغلقت مدخلين للمنطقة الخضراء اليوم، اثر تجمع لقوات الحشد الشعبي مطالبة باطلاق سراح قاسم مصلح.

واضاف: ان القوات انتشرت في المنطقة الخضراء تحسبا لاي طارىء، مؤكدا عدم الاغلاق التام للمنطقة لحد الان.

وعلى صعيد متصل قال القيادي في الحشد الشعبي احمد الاسدي في بيان: ان مايجري هو مذكرة اعتقال نفذت بطريقة خاطئة، كون المعتقل هو قائد في احد الاجهزة الامنية الذي ووفقا للقانون هي المسؤولة عن تنفيذ مذكرة الاعتقال، مشيرا الى ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته، وان ما جرى هو اجراء غير صحيح وهناك جهود لتصحيحه.

وكانت قوة امنية مسنودة بقوة امريكية اعتقلت، قد اعتقلت، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، قائد الحشد الشعبي لشرق الانبار، قاسم مصلح اثناء انتقاله من الانبار الى كربلاء.

PUKmedia خاص

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