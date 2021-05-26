2021/05/26 | 16:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت نسب الشفاء وكذلك الاصابة بفيروس كورونا في العراق خلال آخر 24 ساعة وفقا للموقف الوبائي اليومي.

وقالت وزارة الصحة والبيئة العراقية في بيان، إن "مختبراتها سجلت 4718 اصابة جديدة، و3249 حالة شفاء، اضافة الى 26 حالة وفاة.

ولفتت الى أن "مجموع الذين تلقوا اللقاح بلغ 561966 مواطناً".

وادناه الموقف الوبائي كما اعلنته الوزارة:

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

‌

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 4718 اصابة جديدة بكورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 4718 اصابة جديدة بكورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).