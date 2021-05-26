نائب يكشف لـNRT عن الاطراف الداعمة لتأجيل الانتخابات وبقاء الكاظمي في سدة الحكم

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اكد النائب كتلة الفتح النيابية مختار الموسوي، الثلاثاء، عن وجود اطراف واحزاب سياسية داعمة لحكومة الكاظمي، وتسعى لتأجيل الانتخابات وبالاخص كتلتي النصر وسائرون.
وقال الموسوي في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (25 اب 2021)، ان "هناك اطرافا واحزابا سياسية ايدوا حكومة الكاظمي بالكامل واتوا به رئيسا للوزراء،" مبينا انهم "يصرحون لوسائل الاعلام ويطلقون تغريدات من اجل تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة اجراؤها في شهر تشرين الاول المقبل".
واضاف، انه "بالنسبة للكرد فالوضع لا يختلف معهم كثيرا فهم قد اخذوا حصتهم من المركز، ولايهتمون كثيرا بالموضوع سواء اجريت الانتخابات ام تم تأجيلها".
واوضح، اعتقد ان "هناك تغريدات تطلق في هذه الايام من قبل مسؤولي كتلتي النصر وسائرون ومن بعض الاحزاب الموالية او المؤيدة جدا للحكومة، لتأجيل الانتخابات المقررة اجراؤها في شهر تشرين الاول المقبل ومن اجل اعطاء فرصة لبروز الكاظمي او انجاز ما وعد به الشعب على اقل تقدير".
وتابع، ان "حكومة الكاظمي لم تحقق شيئا مما وعدت بها من اعادة هيبة الدولة واجراء الانتخابات المبكرة،" مشيرا الى ان "مسألة تأجيل الانتخابات تعود الى المفوضية، لكن للسياسيين طرقا اخرى لتأجيل هذه الانتخابات المقرر اجراؤها في شهر تشرين الاول المقبل".
وبين، ان "الهدف مما يجري من حراك في الساحة السياسية لا تصب في خدمة الشعب والوطن، وان 90% مما يجري الهدف منها حماية مصالح الاطراف والاحزاب السياسية".
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