نائب يكشف لـNRT عن الاطراف الداعمة لتأجيل الانتخابات وبقاء الكاظمي في سدة الحكم

2021/05/26 | 16:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد النائب كتلة الفتح النيابية مختار الموسوي، الثلاثاء، عن وجود اطراف واحزاب سياسية داعمة لحكومة الكاظمي، وتسعى لتأجيل الانتخابات وبالاخص كتلتي النصر وسائرون.

وقال الموسوي في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (25 اب 2021)، ان "هناك اطرافا واحزابا سياسية ايدوا حكومة الكاظمي بالكامل واتوا به رئيسا للوزراء،" مبينا انهم "يصرحون لوسائل الاعلام ويطلقون تغريدات من اجل تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة اجراؤها في شهر تشرين الاول المقبل".

واضاف، انه "بالنسبة للكرد فالوضع لا يختلف معهم كثيرا فهم قد اخذوا حصتهم من المركز، ولايهتمون كثيرا بالموضوع سواء اجريت الانتخابات ام تم تأجيلها".

واوضح، اعتقد ان "هناك تغريدات تطلق في هذه الايام من قبل مسؤولي كتلتي النصر وسائرون ومن بعض الاحزاب الموالية او المؤيدة جدا للحكومة، لتأجيل الانتخابات المقررة اجراؤها في شهر تشرين الاول المقبل ومن اجل اعطاء فرصة لبروز الكاظمي او انجاز ما وعد به الشعب على اقل تقدير".

وتابع، ان "حكومة الكاظمي لم تحقق شيئا مما وعدت بها من اعادة هيبة الدولة واجراء الانتخابات المبكرة،" مشيرا الى ان "مسألة تأجيل الانتخابات تعود الى المفوضية، لكن للسياسيين طرقا اخرى لتأجيل هذه الانتخابات المقرر اجراؤها في شهر تشرين الاول المقبل".

وبين، ان "الهدف مما يجري من حراك في الساحة السياسية لا تصب في خدمة الشعب والوطن، وان 90% مما يجري الهدف منها حماية مصالح الاطراف والاحزاب السياسية".

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