الخلية تعلن تفاصيل عملية اعتقال قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح

2021/05/26 | 16:52 - المصدر: وكالة ناس

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خلية الإعلام الأمني

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بناء على مذكرة قبض وتحري قضائية صادرة بتاريخ 21/5/2021 وفق المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب نفذت قوة امنية فجر اليوم 26/5/2021 عملية القاء القبض على المتهم قاسم محمود كريم مصلح وجاري التحقيق معه من قبل لجنة تحقيقية مشتركة في التهم الجنائية المنسوبة اليه وفق السياقات القانونية.

تجدر الاشارة ان العملية لا تستهدف اي جهة عسكرية او امنية كما يشاع من المروجين للفتنة وان جميع الاجهزة العسكرية والامنية هي تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة.

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٢٦ آيار ٢٠٢١

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