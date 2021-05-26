2021/05/26 | 16:54 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 26 مايو 2021 | 04:52 مساءً

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الفتح: إعتقال قاسم مصلح تنفيذ لاجندات مدروسة لانهاء الحشد الشعبي

اكد النائب عن تحالف الفتح حامد عباس الموسوي، ان عملية أعتقال قاسم مصلح قائد عمليات الانبار في الحشد الشعبي استهداف مدروس ومؤامرة مفضوحة لتحطيم اسم ومكانة الحشد الشعبي.



وقال الموسوي في بيان انه"ينبه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأنه اصبح ألعوبة امريكية واداة تأمرية لانهاء الحشد الشعبي".



واشار الى، انه"بات واضحاً ان الكاظمي ومن معه من فريقه الامني يعملون لتنفيذ الخطة الامريكية الاسرائيلية في تدمير الحشد الشعبي"، مبيناً ان الساعات القادمة ستشهد تداعيات خطيرة واستنكار شعبي وتضامن حشدي ضد هذه المؤامرة الدنيئة وضد هذا الاعتقال الباطل المفبرك"، بحسب وصفه.

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