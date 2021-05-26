واشنطن تبدي استعدادها لدعم العراق بمجال تنفيذ السدود والمشاريع الإروائية

2021/05/26 | 17:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعبحث وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الأربعاء، مع السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر واقع الموارد المائية في العراق على الصعيدين الداخلي والخارجي والتحديات التي يواجهها العراق، فيما أبدى السفير الأمريكي استعداد بلاده لدعم العراق بمجال تنفيد السدود والمشاريع الإروائية.وقال المكتب الاعلامي لوزير الموارد المائية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحمداني التقى في مكتبه السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر"، لافتا الى أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة واقع الموارد المائية في العراق على الصعيدين الداخلي والخارجي والتحديات التي يواجهها العراق في ظل تدني الواردات المائية والتغيرات المناخية وانحسار الأمطار والعمل الدؤوب للوزارة وكوادرها لمواجهة تلك التحديات وتأمين المياه للشرب والزراعة ولكافة القطاعات الاخرى".وأضاف، أن "السفير الأمريكي أبدى سعادته بنجاح مؤتمر بغداد الدولي الاول الذي عقد خلال شهر آذار كونه مثل فرصة للقاء أصحاب القرار من مختلف الدول ومنظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية والمختصين بالشأن المائي لتبادل الرؤى والأفكار وإيجاد الحلول الناجعة لها، كما أبدى استعداد الحكومة الأمريكية لتقديم الدعم في مجال تطوير الخبرات في تنفيذ السدود والمشاريع الإروائية وخصوصا سد الموصل وكافة مشاريع الوزارة الاخرى".وتابع أن "الوزير أثنى على تلك المبادرة كونها تمثل فرصة لاستمرار التعاون المشترك بين الجانبين".

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