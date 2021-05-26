2021/05/26 | 17:01 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الإعلام الأمني: جميع الأجهزة العسكرية والأمنية تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة

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