بدء المعركة القانونية بين الاتحاد الأوروبي و”أسترازينيكا”

2021/05/26 | 17:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بدأت صباح اليوم الأربعاء جلسة استماع في محكمة بلجيكية يقاضي فيها الاتحاد الأوروبي شركة “أسترازينيكا” بسبب انتهاك التزاماتها في تسليم لقاحها الواقي من فيروس كورونا لدول الاتحاد.

ويترافع محاميا الطرفين من الساعة 9:00 صباحا أمام قاض بالمحكمة الابتدائية الناطقة بالفرنسية في بروكسل، والتي قد أعلنت أن جلسة أخرى ستعقد يوم الجمعة إذا لزم الأمر.

وكان الاتحاد الأوروبي طالب الشركة البريطانية السويدية أمام محكمة بروكسل بتعويض يصل إلى 10 يورو لكل جرعة من اللقاح ولكل يوم تأخر للشركة، في سياق إجراء قانوني يتعلق بالتأخر في تسليم الجرعات الموعودة.



كما يطالب الاتحاد بما لا يقل عن 10 ملايين يورو كتعويض إضافي، حسب “رويترز”.

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