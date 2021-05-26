الإعلام الامني تعلن تفاصيل اعتقال القيادي في الحشد قاسم مصلح

2021/05/26 | 17:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، تفاصيل اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم): إنه "بناء على مذكرة قبض وتحري قضائية صادرة بتاريخ 21/5/2021 وفق المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب نفذت قوة امنية فجر اليوم 26/5/2021 عملية القاء القبض على المتهم قاسم محمود كريم مصلح".

وأفادت بأن "التحقيق جار معه من قبل لجنة تحقيقية مشتركة في التهم الجنائية المنسوبة اليه وفق السياقات القانونية".

وأشارت الخلية إلى أن "العملية لا تستهدف اي جهة عسكرية او امنية كما يشاع من المروجين للفتنة وان جميع الاجهزة العسكرية والامنية هي تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة".

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