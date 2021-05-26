وزير التعليم يحدد موعد بدأ العام الدراسي الجديد

2021/05/26 | 17:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل عبد الصاحب، اليوم الاربعاء، تحديد موعد بدأ العام الدراسي الجديد في تشرين الاول المقبل.

وقال عبد الصاحب في تصريح اوردته وكالة الانباء العراقية (واع) وتابعته (بغداد اليوم)، انه "نعرب عن املنا بتجاوز تداعيات الأزمة الصحية الراهنة والعودة إلى الدوام الحضوري والمدمج على صعيد الدراسات العليا والأولية".

ودعا عبد الصاحب الى "المضي بإكمال متطلبات العام الدراسي الحالي والاستعداد للعام الدراسي المقبل الذي يبدأ في تشرين الأول المقبل".

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