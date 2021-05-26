ليس انتصاراً

2021/05/26 | 17:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطرف المهزوم موضوعيا، من حيث أعداد القتلى في صفوفه وفي مجتمعه، ومن حيث الخسائر المادية التي تعرض لها، ليس إسرائيل.ولكن في الحالتين، الطرف المهزوم يزعم الانتصار، لنفسه ولجمهوره وأمام العالم، ومن زعمه يستمد المزيد من الزخم.

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