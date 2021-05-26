واشنطن تطالب بغداد بتحقيق عاجل في قتل متظاهرين

2021/05/26 | 17:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت السفارة الامريكية يوم الاربعاء، الحكومة العراقية لاجراء تحقيق عاجل، في مقتل مدنيين خلال تظاهرة في بغداد، الثلاثاء.

وذكرت السفارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انها تعرب عن انزعاجها الشديد جراء التقارير التي تتحدث عن مقتل مدنيين خلال مسيرة يوم أمس في بغداد، مؤكدة دعمها لجميع العراقيين في التجمهر والتعبير عن آرائهم بشكل سلمي دون خوف من أعمال عنفٍ أو انتقام.

واضافت: انه يتحتم على الحكومة ان تجري تحقيقاً عاجلاً ومعمقاً بُغية اعتقال ومحاكمة المسؤولين عن التحريض على أعمال العنف والإضطلاع بها.

PUKmedia عن اعلام السفارة

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