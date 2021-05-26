2021/05/26 | 17:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عدّ تحالف الفتح، الأربعاء، اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح “خطأ فادح وسابقة خطيرة قد تؤدي إلى مزيد من التوتر وردود الأفعال”.وكتب المتحدث باسم التحالف أحمد الأسدي في تدوينة على تويتر، إن “اعتقال القيادي في الحشد (الحاج قاسم مصلح) بهذه الطريقة المخالفة للقانون سابقة خطيرة قد تؤدي إلى مزيد من التوتر وردود […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح: اعتقال قاسم مصلح سابقة خطيرة قد تؤدي لمزيد من التوتر وردود الأفعال) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الفتح: اعتقال قاسم مصلح سابقة خطيرة قد تؤدي لمزيد من التوتر وردود الأفعال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).