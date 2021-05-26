2021/05/26 | 17:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، تفاصيل اللجنة التحقيقة المشكلة في قضية المعتقل قاسم مصلح.وافصح مصدر حكومي عن “تشكيل لجنة مشتركة من مؤسسات أمنية وعسكرية للتحقيق في قضية المعتقل قاسم مصلح”.واشار إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالأسماء..



اللجنة التحقيقة في قضية المعتقل قاسم مصلح المركز الخبري الوطني.

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