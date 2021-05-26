استنفار امني كبير من قبل القوات الامنية والحشد الشعبي يحاصر المنطقة الخضراء (فيديوهات)

2021/05/26 | 17:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني، الاربعاء، بوقوف قوات مكافحة الارهاب على اهبة الاستعداد لحماية المنظقة الخضراء من اي تعرض للشد الشعبي.

وذكر المصدر في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (26 ايار 2021)، ان "قوات قوات مكافحة الارهاب مستعدة للمواجهة وهم يقفون على اعتاب المنطقة الخضراء والحشد يحاصر المنطقة".

واعلنت فصائل مسلحة في وقت سابق، النفير العام وذلك عقب اعتقال القوات الامنية لـ "قاسم الخفاجي" قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي.

ونشرت وسائل اعلام مقربة من الفصائل، معلومات تابعها NRT عربية تفيد بان "كتائب (ابا الفضل العباس) وجماعة (اصحاب الكهف) قد اعلنتا النفير العام".

واشارت تلك الوسائل الى ان "الفصائل المسلحة استنفرت قواتها واصبحت مستعدة لمواجهة الكاظمي واتباعه داخل المنطقة الخضراء".

وافاد مصدر أمني اخر ، اليوم، بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد دون معرفة التفاصيل.

وقال المصدر لـNRT عربية، إن "القوات الامنية أغلقت مداخل المنطقة الخضراء، وتسمح بدخول من يحملون الباجات فقط."

واضاف المصدر ان "الغلق تسبب بأتخاذ السفارة الاميريكية اجراءات احترازية من خلال صافرات الانذار واجهزة متابعة الصواريخ تحسباً من الاستهدافات الصاروخية."

من جهته تهجم زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي على الجهات التي اعتقلت قياديا في الحشد وربطها بإتجاه الغاء الانتخابات وتشكيل حكومة طوارىء وتعطيل الدستور.

وقال الخزعلي في تغريدة له عبر تويتر، ان "يجب الوقوف بقوة امام هذه المحاولات ويجب اعادة تطبيق السياسات القانونية الصحيحة بتسليم المعتقل الى امن الحشد الشعبي وبشكل قانوني".

من جهتها اعلنت خلية الاعلام الامني ان بناء على مذكرة قبض وتحري قضائية صادرة بتاريخ 21/5/2021 وفق المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب نفذت قوة امنية فجر اليوم 26/5/2021 عملية القاء القبض على المتهم "قاسم محمود كريم مصلح" وجاري التحقيق معه من قبل لجنة تحقيقية مشتركة في التهم الجنائية المنسوبة اليه وفق السياقات القانونية.

واضافت ان "العملية لا تستهدف اي جهة عسكرية او امنية كما يشاع من المروجين للفتنة وان جميع الاجهزة العسكرية والامنية هي تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة".

وقد اعتقلت قوة امنية، اليوم الاربعاء، قاسم الخفاجي قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي.

وقال مصدر لـ NRT عربية، ان "قوة امنية كبيرة قامت باعتقال (قاسم مصلح) قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي".

واضاف المصدر ان "خطوة الاعتقال جاءت على خلفية تهم بالفساد المالي والاداري، فضلا عن تورطه بمخالفات اخرى".

واشارت المعلومات الى ان القوة التي قامت باعتقال (مصلح) كانت بقيادة رئيس لجنة الفساد احمد ابو رغيف، دون ان يتسنى لـ NRT التاكد من صحة هذا الامر حتى اللحظة.

وفي وقت لاحق، اظهرت وثائق صادرة عن قيادة العمليات المشتركة، مذكرة قبض صادرة بحق قاسم الخفاجي المنتسب في هيئة الحشد على خلفية تهم وفق المادة 4 ارهاب.

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