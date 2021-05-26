السدود والمشاريع الإروائية العراقية على طاولة لقاء الوزير الحمداني والسفير الأميركي

2021/05/26 | 17:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الأربعاء، واقع الموارد المائية في العراق على الصعيدين الداخلي والخارجي والتحديات التي يواجهها العراق بهذا الصدد، وذلك خلال لقائه السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر.

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وقال المكتب الإعلامي لوزير الموارد المائية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 أيار 2021)، أن "الحمداني التقى في مكتبه السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، وجرى خلال اللقاء مناقشة واقع الموارد المائية في العراق على الصعيدين الداخلي والخارجي والتحديات التي يواجهها العراق في ظل تدني الواردات المائية والتغيرات المناخية وانحسار الأمطار والعمل الدؤوب للوزارة وكوادرها لمواجهة تلك التحديات وتأمين المياه للشرب والزراعة ولكافة القطاعات الاخرى".

وأضاف، أن "السفير الأميركي أبدى سعادته بنجاح مؤتمر بغداد الدولي الأول الذي عقد خلال شهر آذار كونه مثل فرصة للقاء أصحاب القرار من مختلف الدول ومنظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية والمختصين بالشأن المائي لتبادل الرؤى والأفكار وإيجاد الحلول الناجعة لها، كما أبدى استعداد الحكومة الأميركية لتقديم الدعم في مجال تطوير الخبرات في تنفيذ السدود والمشاريع الإروائية وخصوصا سد الموصل وكافة مشاريع الوزارة الاخرى".

وتابع أن "الوزير أثنى على تلك المبادرة كونها تمثل فرصة لاستمرار التعاون المشترك بين الجانبين".

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