مصدر حكومي: لجنة مشتركة تحقق في قضية قاسم مصلح

2021/05/26 | 17:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد مصدر حكومي، اليوم الأربعاء، أن لجنة مشتركة تحقق في قضية قاسم مصلح.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم تشكيل لجنة مشتركة من مؤسسات أمنية وعسكرية للتحقيق في قضية المعتقل قاسم محمود مصلح".

وأضاف، أن "اللجنة تتكون من الاستخبارات العسكرية واستخبارات الداخلية والعمليات المشتركة والحشد الشعبي وهي التي تتولى التحقيق حسب السياقات العسكرية والقانونية".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أكدت، اليوم الأربعاء، أن التحقيق جار مع قاسم مصلح من قبل لجنة تحقيق مشتركة في التهم الجنائية المنسوبة إليه وفق السياقات القانونية.

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