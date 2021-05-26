استقالة رئيس مالي المؤقت ورئيس الوزراء بعد اعتقال الجيش لهما

2021/05/26 | 17:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال مساعد للكولونيل أسيمي جويتا نائب رئيس مالي، إن الرئيس المؤقت للبلاد باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان استقالا اليوم الأربعاء بعد اعتقال الجيش لهما يوم الاثنين.

استقالة رئيس مالي المؤقت ورئيس الوزراء بعد اعتقال الجيش لهمامالي..



العسكريون يعتقلون الرئيس نداو ورئيس الوزراء ووزير الدفاع

وكانت وكالة “فرانس برس” أفادت بأن العسكريين في مالي اعتقلوا الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع وذلك عقب الإعلان عن تشكيلة جديدة للحكومة تم فيها استبدال وزيري الدفاع والأمن.

وأفادت مصادر لوكالة “رويترز” بأن العسكريين اقتادوا الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع سليمان دوكوريه إلى قاعدة “كاتي” العسكرية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من الإعلان عن تشكيلة جديدة للحكومة، غاب عنها اثنان من العسكريين المتنفذين الذين أطاحوا بالرئيس السابق أبوبكر كيتا في أغسطس عام 2020.

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