الليبراليةُ والأرصفةُ

2021/05/26 | 17:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين فرحان

تُشدِّدُ الليبراليةُ الكلاسيكيةُ على

الحُرية، ويُشدِّدُ البعضُ ممّن

يُمارسُها في العراقِ على منفعةٍ

شخصيةٍ بحراكٍ لا قيودَ معه في دائرةِ

استغلالِ الأملاكِ العامة.

يدعمُ الليبراليون

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