الاعلام الامني تصدر بياناً بشان اعتقال قاسم مصلح

2021/05/26 | 17:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، أن التحقيق جار مع قاسم مصلح من قبل لجنة تحقيق مشتركة في التهم الجنائية المنسوبة إليه وفق السياقات القانونية.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "بناء على مذكرة قبض وتحر قضائية صادرة بتاريخ 21/5/2021 وفق المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب نفذت قوة أمنية فجر اليوم 26/5/2021 عملية إلقاء القبض على المتهم قاسم محمود كريم مصلح وجاري التحقيق معه من قبل لجنة تحقيقية مشتركة في التهم الجنائية المنسوبة اليه وفق السياقات القانونية".

وأضاف البيان، أن "العملية لا تستهدف أي جهة عسكرية أو أمنية كما يشاع من المروجين للفتنة وأن جميع الأجهزة العسكرية والأمنية هي تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة".

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