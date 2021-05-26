2021/05/26 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة..توجيه عاجل من عمليات بغداد بشأن حركة الأرتال العسكرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. توجيه عاجل من عمليات بغداد بشأن حركة الأرتال العسكرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. توجيه عاجل من عمليات بغداد بشأن حركة الأرتال العسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).