الصدر: إضعاف العراق ممنوع

2021/05/26 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، الى عدم التكالب على العراق، مبينا ان اضعاف العراق ممنوع.

وقال الصدر في "تغريدة" له على تويتر تابعتها (بغداد اليوم)، ان "اضعاف العراق حرام وممنوع اكيد فلا تتكالبوا عليه".

واضاف قائلا: "انصروا وطنكم ولا تخذلوه وانا سلم لمن سالم العراق".

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