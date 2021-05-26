بالأرقام.. عدد العوائل العراقية النازحة التي عادت إلى ديارهم

2021/05/26 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف التحالف الدولي عن عودة أكثر من 80 % من العوائل العراقية التي نزحت من مناطق سكناهم جراء الحرب مع داعش إلى ديارهم .

وقال التحالف في تغريدة له على حسابه في تويتر تابعتها (بغداد اليوم)، ان أكثر من 80٪ من 4.8 مليون عراقي نزحوا اثناء الحروب والدمار تحت حكم داعش عادوا إلى ديارهم منذ التحرير ، وأعادوا بناء حياتهم ومجتمعاتهم" .

وبين التحالف خلال مخطط نشره يوضح من خلاله ترتيب النسبة الأكبر لعودة النازحين كالآتي:

نينوى - 1,911,414

الأنبار - 1,509,996

صلاح الدين- 711,516

كركوك - 349,662

ديالى - 237,264

بغداد - 91,488

اربيل - 54,942

دهوك - 768

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